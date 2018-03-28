В Тимашевске готовится к первенству Европы и мира сборная России по гребле

Байдарочники и каноисты до 19 лет готовятся здесь к отбору на соревноваания.

«На первенстве Европы я в каноэ-двойке был третим на тысяче метров. Также на первенстве мира я был шестым. Главная задача для меня в этом году — попасть на первенство мира и первенство Европы и показать там свой лучший результат. Впереди у нас первенство России, оно будет отборочным этапом», — сказал бронзовый призер первенства Европы Кирилл Романов.

Спортсмены до 17 лет приехали в Тимашевск из Краснодара. Там на озере Старая Кубань недавно завершились всероссийские соревнования. На этом турнире тренеры просматривали кандидатов в сборную. Лучшие из них осенью поедут на юношеские Олимпийские игры в Аргентину. Краснодарский турнир — первая ступень отбора. Окончательно с теми, кто поедет в Буэнос-Айрес, тренерский штаб определится в августе.

«В Краснодаре на сборах я достаточно давно, город уже хорошо знаю. Погода меня удивила очень сильно. Хорошая, приятная, практически штиль. Вообще на Краснодар не похоже», — отметила победитель соревнований Дарья Гладкова.

В начале апреля младшие спортсмены отправятся из Тимашевска в Саратов на очередной отборочный турнир. Старшие в это время будут на соревнованиях в Краснодаре. Пока что у сборников в Тимашевске трехразовые тренировки. В таком режиме гребцы будут готовиться до конца недели, чтобы набрать форму к ближайшим апрельским стартам.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник