В Тимашевске жильцы пострадавшего от хлопка газа дома вернулись в уцелевшие квартиры

Сотрудники МЧС уже разобрали завалы на месте ЧП.

Всем пострадавшим власти окажут финансовую помощь.

«Проводится обследование жилых помещений пострадавших, оценивается материальный ущерб. По окончанию проверки от жителей будут собираться заявления, после чего будут производиться выплаты из резервного фонда города», — сообщил глава Тимашевска Николай Панин.

В уцелевшие квартиры уже вернулись жильцы. Здание вновь подключили к водо- и электроснабжению. Строители приступили к восстановлению обрушенных элементов дома.

«Специалисты МЧС России с использованием комплекса «Стрела-П» завершили обследование домовладения. Даны все необходимые рекомендации по проведению аварийно-спасательных работ. На месте продолжает работу комиссия по оценке ущерба. Ситуация находится на контроле главного управления МЧС России по Краснодарскому краю», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Девушку и парня, пострадавших от взрыва газа, доставили в Краснодар в Краевую клиническую больницу № 1. У них более 70% ожогов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», хлопок газовоздушной смеси произошел 25 марта в 11:31 в одноэтажном доме на улице Колхозной. Фотографии с места происшествия в социальных сетях 25 марта опубликовали очевидцы. В МЧС сообщили о том, что в Тимашевском районе хлопок газа повредил восьмиквартирный дом.

При хлопке газа пострадали два человека — 28-летний хозяин одной из квартир и 20-летняя девушка. Их состояние оценили как стабильно тяжелое.

В СК начали проводить доследственную проверку. В МЧС начал работать телефон доверия для пострадавших. Для пострадавших от хлопка газа жителей Тимашевска организовали пункт временного размещения.