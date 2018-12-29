В полицию обратился водитель такси. Он сообщил, что на него напал клиент.

Мужчина рассказал, что ему поступил заказ привезти еду на улицу Шияна. Когда он приехал, клиент встретил таксиста и, угрожая ножом, отобрал у него пакет с едой, после чего ушел.

Полицейские установили, что грабителем был 32-летний гражданин Украины. Его задержали. Мужчина признался в содеянном.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело, за грабеж ему грозит наказание — до пяти лет в колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник