В Тимашевске насмерть разбился водитель Lexus

Авария произошла 15 октября около 5:00 на улице 50 лет Октября.

По предварительным данным, 36-летний водитель Lexus не справился с управлением и врезался в припаркованные на обочине Opel и «газель». От удара иномарку отбросило на забор частного дома.

В результате столкновения водитель получил смертельную травму и скончался до приезда скорой помощи. Пассажирка Lexus с травмами различной степени тяжести была доставлена в Тимашевскую ЦРБ. Ведется следствие.

На месте происшествия работали сотрудники АСО «Кубань-СПАС», пишет газета «Знамя труда».

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