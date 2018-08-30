В Тимашевске назначили исполняющего обязанности главы города

Им стал Николай Панин, который был заместителем главы Тимашевского района по вопросам управления делами, юридического и архивного отделов.

Павел Буряк 30 августа на внеочередной сессии городского совета сложил свои полномочия с должности главы Тимашевска по собственному желанию. Его поблагодарили за плодотворную работу и помощь в устранении последствий градобоя в станице Новокорсунской, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Тимашевского района.

Николая Панина представил депутатам и. о. главы района Андрей Палий.

В ближайшее время будет объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Тимашевского городского поселения. Выбирать нового мэра депутаты горсовета будут в октябре.

Также на сессии депутаты утвердили новую структуру городской администрации, добавив еще одну единицу — заместителя главы.

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