В Тимашевске открыли новое здание детской художественной школы

Почетным гостем торжественной церемонии стала министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

«Сегодня открывается новая глава истории Тимашевской художественной школы. Теперь у вас есть новые современные классы, мастерские живописи, рисунка, декоративно-прикладного искусства, композиции, скульптуры, компьютерный класс, а самое главное — у вас есть настоящий выставочный зал», — отметила глава ведомства.

Лапина также поздравила главу муниципального образования Алексея Житлова и всех жителей Тимашевского района с 80-летием со дня образования Краснодарского края.

Руководитель ведомства сообщила, что за творческие успехи десять лучших учащихся Тимашевской художественной школы примут участие в экскурсионном проекте «Моя Россия — Град Петров».

Это уже вторая школа художественного образования в крае, которая при поддержке муниципального образования получила в начале этого учебного года новое здание. В текущем году на ремонт и оснащение детских школ искусств из бюджета региона выделили более 10 млн рублей. Субсидии на эти цели получили пять школ. Кроме того, более 2,5 млн рублей направили на приобретение музыкальных инструментов для трех школ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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