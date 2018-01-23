В Тимашевске после капитального ремонта открыли районный Дом культуры

Здание, построенное в 1965 году, заработало после первого в его истории ремонта.

Последние наставления перед выходом на сцену раздает Олеся Морозова. Руководитель детского коллектива уже 15 лет учит школьников народным, эстрадным и современным танцам. Девушка и сама в детстве выступала на сцене Тимашевского Дома культуры. Теперь ее воспитанники оттачивают мастерство на обновленных подмостках. К завершению ремонта здесь готовились как к грандиозному концерту.

Чтобы восстановить Дом культуры, пришлось немало потрудиться. Ремонт начали еще в 2016 году. Сначала сделали фасад и кровлю, затем дело дошло и до внутренней отделки. Особенно потрудились над актовым залом. Заменили старые сидения на мягкие кресла. Купили занавесы, кулисы, обновили драпировку. По словам местных артистов, о таком Доме культуры они могли только мечтать.

До ремонта ДК артисты выходили на сцену в верхней одежде, надевали перчатки и шарфы. Температура внутри здания была всего лишь на несколько градусов выше, чем на улице. Не работало отопление, а гнилые полы пропускали холод. Теперь все это в прошлом. На сцене артисты могут выступать хоть босиком. Это, кстати, модный прием в современной хореографии.

Чтобы артисты могли выступать на новой сцене, а зрители комфортно себя чувствовать в зале, потребовалось больше 30 млн рублей. Деньги ДК получил по госпрограмме «Развитие культуры» из муниципального и краевого бюджетов.

В прошлом году впервые на ремонт кубанских Домов культуры выделили федеральные средства, всего около 250 млн рублей. На эти деньги восстановили и улучшили 65 учреждений. Благодаря таким темпам работы Краснодарский край уже вошел в десятку регионов-лидеров по развитию культуры. Но претендовать на участие в программе могут не все ДК.

«Самый важный критерий — это творческая жизнь учреждения. Насколько ведется активно кружковая работа, сколько секций там есть. Сколько из них имеют звание народный, образцовый», — сказал заместитель министра культуры Краснодарского края Александр Никитин.

В Тимашевском Доме культуры занимаются больше 700 человек. В год на концерты и мероприятия сюда приходит почти 200 тыс. зрителей. Дворец искусства давно стал главным центром притяжения всех творческих людей района.

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