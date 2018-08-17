В Тимашевске произошел пожар на складе с ацетоном

Сообщение о возгорании склада на улице Выборной поступило на пульт диспетчера Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона 17 августа в 0:53.

В 0:54 к месту пожара были направлены силы и средства МЧС России. По прибытию установили, что происходит горение на складе открытого хранения бочек с ацетоном. В связи с большой горючей нагрузкой и угрозой распространения объявлен повышенный ранг пожара, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 3:42 огонь локализовали на площади 1 тыс. 100 кв. м. По предварительной информации, погибших и пострадавших в пожаре нет. Создано два участка тушения пожара. На тушение было подано шесть стволов «Дельта», два лафетных ствола, проведена пенная атака.

В 5:35 ликвидировали открытое горение, в 6:50 пожар был полностью потушен.

В тушении пожара были задействованы 85 человек, 26 единиц техники, из них от МЧС России 65 человек и 20 единиц техники.

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