В Тимашевске произошел пожар в слесарной мастерской

Сообщение о возгорании на улице выборной поступило в МЧС 4 сентября в 18:05.

На место выехали 11 человек и пять единиц техники. В 18:10 пожарные прибыли на место и установили, что в слесарном помещении горят ящики на площади 150 кв. м и кровля строения на площади 10 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 19:11 огонь локализовали. В тушении задействован пожарный поезд.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется.

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