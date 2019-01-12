В Тимашевском районе состоялась премьера спектакля «Сказка старого фонаря»

Рождественское представление показали 7 января на сцене межпоселенческого районного Дома культуры имени В. М. Толстых.

Зрители увидели историю, главной героиней которой стала Льдинка. Она возникла от осколка разбитой сосульки, Льдинке было одиноко, она отправилась на поиски друзей. На пути ей встретились игривые котята, капризная Хлопушка, вредные Вороны. Она столкнулась с добрыми и плохими поступками героев. В конце спектакля Льдинка становится человеком с настоящим сердцем, теперь у нее есть и надежные друзья.

В день премьеры детей и взрослых с Рождеством Христовым поздравил протоиерей Виктор Савенко. После спектакля у новогодней елки ребят ждали Дед Мороз и Снегурочка, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.

Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.

Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.

Previous

Next