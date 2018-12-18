В Тимашевском районе 35 сирот получили ключи от новых квартир

Помещения полностью готовы к встрече жильцов — остается только купить мебель, и можно переезжать.

«Хотела бы сказать огромное спасибо вам от имени всех ребят, которые получили ключи от долгожданных квартир. Это действительно волнительный момент, со своим жильем уже будет намного проще», — сказала жительница Тимашевского района Виктория Гордиенко.

Получить квартиры перед Новым годом — особая радость. Лучшего подарка новоселы и представить не могли. Им понравился район — рядом есть все необходимое: школа, детский сад, магазины и транспортная развязка. На покупку жилья из краевого бюджета потратили почти 43 млн рублей.

«Мы не будем останавливаться на этом, будем продолжать и дальше. У нас достаточно большая очередь — около 80 человек еще в этом нуждаются, поэтому мы будем строить квартиры и дома для детей и надеемся, что вы в этом доме будете жить счастливо», — отметил глава Тимашевского района Андрей Палий.

В следующем году в Тимашевском районе планируют ввести в строй еще больше социального жилья. Всего за время действия программы «Дети Кубани» в этом муниципалитете новые квартиры получили больше 100 человек.

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