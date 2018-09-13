В Тимашевском районе агрофирма выплатит штраф за пожар в лесополосе

13 сентября в 18:22

Повреждение защитных лесных насаждений выявили инспекторы управления Россельхознадзора.

Выяснилось, что на территории ЗАО «Тимашевец» после уборки урожая загорелись пожнивные остатки. Огонь перекинулся на деревья в лесополосе. В результате деревья были повреждены на площади 6 га.

Специалисты отметили, что это произошло из-за ненадлежащего содержания и эксплуатации защитного лесного насаждения.

По факту нарушения агрофирму и ее генерального директора привлекли к ответственности и наложили штраф в размере 22 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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