В Тимашевском районе директора стадиона заподозрили во взятке

Мужчина требовал 30 тыс. рублей за предоставление места под торговый ларек.

По версии следствия, в августе к директору МКУ стадион «Колос» обратилась индивидуальный предприниматель с просьбой предоставить ей площадку для торговли и подключить к электросетям передвижной торговый павильон. Мужчина сообщил, что готов предоставить площадь, но за взятку в размере 30 тыс. рублей.

Женщина согласилась, но сообщила об этом факте в правоохранительные органы. После этого 29 августа она встретилась с директором стадиона и передала ему требуемую сумму денег. В этот момент злоумышленника задержали оперативные сотрудники полиции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ о взятке. Следователи устанавливают обстоятельства преступления, расследование продолжается.

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