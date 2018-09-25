В Тимашевском районе до конца года откроют два офиса врача общей практики

Новые медучреждения появятся на хуторе Ленина и в поселке Комсомольском.

Строительство ведется в рамках муниципальной программы «Развитие здравоохранения Тимашевского района на 2018-2020 годы» на условиях софинансирования. Из краевого и районного бюджетов на каждый офис ВОП выделено по 11 млн рублей.

В лечебных учреждениях будут располагаться кабинет врача, кабинет доврачебного приема, перевязочная, процедурный кабинет, помещение для дневного стационара, кабинет проведения физиопроцедур, а также аптечный пункт.

На хуторе Ленина Днепровского сельского поселения строительство здания ВОПа идет в указанные в договоре сроки. Параллельно с внутренними отделочными работами и прокладкой коммуникаций рабочие ведут внешнее благоустройство: готовят территорию под укладку плитки.

Второй офис врача общей практики строится в поселке Комсомольском Поселкового сельского поселения. Руководитель муниципалитета Андрей Палий отметил недостаточные темпы работ на данном объекте и дал поручение усилить контроль за ходом работ, сообщает пресс-служба администрации Тимашевского района.

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