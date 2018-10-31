В Тимашевском районе до конца года построят два фельдшерско-акушерских пункта

Новые лечебные учреждения появятся на хуторе Стринском Незаймановского поселения и на хуторе Красноармейском Новокорсунского поселения.

Об этом сообщил 31 октября глава района Андрей Палий на своей странице в Instagram. Здания ФАПов планируют сделать модульного типа.

«Модульные строения — это быстровозводимая конструкция, они хорошо зарекомендовали себя именно в небольших населенных пунктах, отдаленных от больниц и поликлиник», — отметил глава муниципалитета.

В учреждениях здравоохранения будет кабинет врача, который оснастят необходимым медоборудованием.

Проекты ФАПов уже готовы, на хуторах в скором времени начнутся работы по прокладке коммуникаций и подготовке оснований. Завершить строительство планируется до конца 2018 года.

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