В Тимашевском районе грабители напали на частный дом и связали хозяина

Преступление произошло в станице Медведовской. В полиции возбудили уголовное дело о грабеже.

В дежурную часть по Тимашевскому району позвонил мужчина и рассказал, что был дома, когда в жилище ворвались двое мужчин. Они связали его и потребовали деньги и ценности. В результате нападавшие похитили 300 рублей, два сотовых телефона, DVD-плейер и телевизор, после чего скрылись. Сумма ущерба составила более 30 тыс. рублей.

Полицейские приехали на место и обнаружили отпечатки пальцев, которые оставили злоумышленники. Пострадавший запомнил и подробно описал татуировку на теле одного из нападавших. Правоохранители проверили данные по базам МВД и установили личности подозреваемых и их местонахождение.

Подозреваемыми оказались двое ранее судимых жителей Тимашевского района в возрасте 32 и 39 лет. Их задержали в одном из кафе в Краснодаре.

Возбудили уголовное дело о грабеже. Мужчин поместили под стражу, им грозит до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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