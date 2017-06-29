В Тимашевском районе из-за ливня подтопило несколько дворов

Комиссия администрации муниципалитета устанавливает причиненный ущерб.

«Дождь был сильный, но кратковременный. Выпало до 40 мм осадков. Подтопило несколько придомовых территорий. Администрация района организовала работу комиссий по установлению ущерба. Точное число пострадавших дворов будет известно только по завершении работы комиссии», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк..

На место выехала оперативная группа пожарно-спасательной части Тимашевского гарнизона.

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