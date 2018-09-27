В Тимашевском районе мужчина от испуга сжег угнанную «газель»

С заявлением о пропаже автомобиля в полицию обратился владелец местного предприятия.
Потерпевший рассказал, что с территории компании пропала «газель», в которой находились ресивер и монитор. Сумма ущерба составила более 230 тыс. рублей.
Через несколько часов на окраине хутора Танцура-Крамаренко полицейские нашли сгоревший фургон. Правоохранители выяснили, что автомобиль угнал бывший работник предприятия — 28-летний местный житель.
Мужчину задержали и доставили в полицию. Там он рассказал, что хотел продать похищенное, но потом испугался уголовной ответственности и сжег «газель» со всем содержимым.
Злоумышленника заключили под стражу и завели на него уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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