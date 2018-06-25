В Тимашевском районе опрокинулся грузовик с песком

Авария произошла 24 июня вечером на 43-м км трассы Краснодар — Ейск за хутором Дербентским, в районе строящегося железнодорожного моста.

По предварительным данным, 28-летний водитель грузовика Dongfeng, перевозившего песок, на полном ходу врезался в стоящий на обочине КамАЗ. От удара большегруз Dongfeng перевернулся, песок высыпался на проезжую часть. КамАЗ скатился в кювет.

Водитель Dongfeng не пострадал, во второй машине водителя не было. Спасатели, чтобы избежать воспламенения пролившегося на дорогу топлива, отключили клеммы аккумулятора лежащего на боку грузовика, пишет газета «Знамя труда».

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