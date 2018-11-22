В Тимашевском районе открыли новый парк

Зеленую зону создали в поселке Советском Поселкового сельского поселения на средства по программе «Комфортная среда».

На создание парка, который расположили рядом со школой, спортивной площадкой и футбольным полем, из федерального бюджета выделили около 5 млн рублей.

В парковой зоне обустроили широкую аллею с фонарями и скамейками. Здесь высадили кустарники и деревья. Подготовили место под детскую площадку, которую местная администрация установит на свои средства, оборудование уже приобрели.

«Через некоторое время, когда подрастут деревья, эта территория станет любимым местом отдыха для жителей поселка Советского, особенно для детворы. В 2019 году здесь продолжится благоустройство», — цитирует главу Поселкового поселения Наталью Желтобрюхову пресс-служба администрации района.

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