В Тимашевском районе парень украл на рынке девять коробок с печеньем

Момент кражи запечатлели камеры наружного наблюдения.

В полицию обратился 47-летний местный житель, он сообщил о том, что из принадлежащего ему торгового роллета на центральном рынке похитили девять коробок с печеньем и выручку. Ущерб составил около 10 тыс. рублей.

Сотрудники полиции приехали на место происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Изучив видео, установили, что злоумышленников было двое. На кадрах видно, как один из них проник в торговый ларек через незапертое окно, откуда передал соучастнику коробки с кондитерскими изделиями.

По подозрению в краже задержали 22-летнего местного жителя. В беседе с полицейскими он сознался в преступлении. В его отношении возбудили уголовное дело и поместили под подписку о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Оперуполномоченные уголовного розыска установили также личность второго подозреваемого. Им оказался 42-летний местный житель. В отношении него ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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