В Тимашевском районе после града в пункт временного размещения обратились 11 человек

Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко 1 июля совершил облет пострадавших от града и шквалистого ветра территорий. В пострадавших от града районах Кубани провели заседания КЧС.

На территории Павловского и Тимашевского районов, а также Батуринского сельского поселения введен режим ЧС. В муниципалитетах проведены заседания КЧС, осуществляются подворовые обходы для оценки ущерба. В Тимашевском районе, где пострадало больше всего домовладений, работает 58 групп по оценке ущерба. Развернут пункт временного размещения, который принял 11 человек, включая двух детей.

В региональном управлении МЧС введен режим повышенной готовности, организована работа межведомственного оперативного штаба. Всего задействовано 130 человек и 35 единиц техники. Обстановка находится на контроле, все проблемные вопросы решаются в рабочем порядке.

В Краснодарском крае 1 июля местами сохраняется вероятность сильных дождей, ливней в сочетании с грозой, градом, усилением ветра. На реках, малых реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края, Черноморского побережья от Геленджика до Магри ожидаются резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за дождя, града и шквалистого ветра 30 июня произошло аварийное отключение электроэнергии, газоснабжения, а также повреждение сельхозугодий и кровель домов на территории четырех районов.

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