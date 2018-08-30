В Тимашевском районе появится новый храм

Строить храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в станице Медведовской планируют за счет добровольных пожертвований.

Выделенный под строительство земельный участок в районе нового кладбища уже освящен православной церковью, чин освящения провел отец Георгий.

Рабочая группа по строительству церкви уже выбрала эскиз, на очереди — заказ строительных чертежей. Сметный расчет закладки фундамента и строительства цоколя безвозмездно сделал местный предприниматель — руководитель строительной организации, пишет газета «Знамя труда».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник