В Тимашевском районе приступили к строительству спорткомплекса

В станице Медведовской на стройплощадке уже идут подготовительные работы.

Спорткомплекс будет предназначен для игры в гандбол, волейбол, баскетбол. Внутри сделают игровое поле, вестибюль, тренерскую, санузел, две раздевалки по 15 мест. В футбол можно будет играть на поле с искусственным покрытием, которое построят в этом году на территории школы № 10.

На территории комплекса оборудуют парковку для автомобилей. Перед зданием собираются установить уличные тренажеры. Планируется, что объект сдадут в эксплуатацию до конца года, сообщает пресс-служба администрации Тимашевского района Краснодарского края.

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