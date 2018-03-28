В Тимашевском районе пройдет акция «Сердце солдатской матери»

Мероприятие стартует 29 марта.

Участники акции возложат цветы к монументу «Мать» в мемориальном сквере Тимашевска. Комплекс посвящен материнскому подвигу Епистинии Степановой. Ее девять сыновей погибли, сражаясь за Родину.

В программу акции включено посещение музея семьи Степановых, митинг-реквием на могиле Епистинии в станице Днепровской, просмотр фильма «Слово об одной русской матери».

Запланированы выставка военной и раритетной автомототехники, районный открытый фестиваль военно-патриотической песни, молодежная акция «Свеча памяти», кинолекторий и тематический круглый стол.

Организаторы акции — общественный совет при Минобороны РФ и Национальная ассоциация объединений офицеров запаса ВС, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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