В Тимашевском районе провели железнодорожные учения к ЧМ-2018

В Тимашевске пассажирский поезд Москва — Адлер столкнулся с грузовиком. ДТП — не настоящее, а учебное. На вызов отправились сотрудники экстренных служб района и Северо-Кавказской железной дороги.

По легенде, 15 человек погибли и 35 получили ранения. Условно пострадавшим первую помощь оказывали на месте, а после доставляли в больницу.

На переезде № 47 у станции Тимашевская развернули оперативный штаб. Территория была оцеплена.

Грузовик загорелся, а состав поезда сошел с рельсов. Возгорание было оперативно ликвидировано. Затем специалисты Северо-Кавказской железной дороги с помощью специальных домкратов подняли вагоны.

«При любой чрезвычайной ситуации главное — взаимодействие между службами и, соответственно, выполнение всех аварийно-спасательных и восстановительных работ. Учения прошли на должном уровне. В преддверии чемпионата мира по футболу, я думаю, Тимашевский район и в частности железнодорожная станция будут готовы обеспечить большой поток болельщиков», — сказал начальник отдела по делам ГО и ЧС Тимашевского района Дмитрий Денисенко.

По итогам учений отметили, что устранить ЧП удалось оперативно, и оно не сказалось бы на графиках движения поездов. В целом, по словам специалистов, уровень безопасности на железной дороге высокий. С момента звонка в Единый диспетчерский центр до полной ликвидации последствий аварии прошло 20 минут.

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