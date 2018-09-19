В Тимашевском районе уничтожили останки свиней, зараженных АЧС

Останки 40 животных обнаружили в лесополосе.

По результатам лабораторных исследований в патматериале выявили генетический материал вируса африканской чумы свиней. Останки животных уничтожили, провели захоронение зольного остатка и обеззараживание почвы. Для недопущения распространения вируса оборудовали дезинфекционный барьер.

Специалисты управления Россельхознадзора, ветслужбы и сотрудники полиции устанавливают очаг инфекции.

По состоянию на 17 сентября, выполнили обход 3 тыс. 200 подворий личных подсобных хозяйств, установили содержание 41 головы свиней, от которых были отобраны пробы и направлены в лабораторию.

В связи со вспышкой африканской чумы свиней провели три заседания комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных на территории района.

Также 16 сентября прошла встреча главы Тимашевского района с гражданами и администрацией Роговского сельского поселения. Участники обсудили выявление подворий граждан, где на протяжении последних двух месяцев содержалось свинопоголовье.

Проводится работа по локализации очага инфекции и инфицированных объектов и недопущению дальнейшего распространения заболевания, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и республике Адыгея.

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