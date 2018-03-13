В Тимашевском районе вандалы повредили 29 надгробий на кладбище

В полиции возбудили уголовное дело о вандализме.

В полицию 8 марта позвонили местные жители и сообщили о том, что на кладбище на хуторе Ленинском повреждены надгробия. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к преступлению. Возбуждено уголовное дело. Виновным грозит лишение свободы до трех месяцев или штраф в размере до 40 тыс. рублей.

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