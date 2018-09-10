В Тимашевском районе хозяйка дома ударила разбушевавшегося гостя копилкой

Таким образом женщина пыталась его успокоить.

В дежурную часть полиции из центральной районной больницы сообщили о том, что в приемное отделение поступил 33-летний мужчина без сознания, с травмой головы.

Правоохранители провели доследственную проверку. Выяснилось, что потерпевший со своей женой пришел в гости к знакомой семейной паре. Во время застолья приглашенные супруги начали ссориться. Хозяйка дома решила успокоить гостя, но, будучи нетрезвой, не рассчитала свои силы и разбила о голову гостя керамическую копилку.

За причинение средней тяжести вреда здоровью на 33-летнюю женщину завели уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник