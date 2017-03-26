В Тимашевском районе мужчина украл из магазина десять бутылок пива

Сотрудники полиции Тимашевского района в марте задержали подозреваемого в ограблении магазина.

В полицию с сообщением о краже товара обратился работник местного продовольственного магазина. Правоохранители прибыли на место, опросили персонал и выяснили, что один из посетителей дождался, когда продавец отвлечется на очередного покупателя, и вынес из торгового зала десять бутылок пива. После этого злоумышленник скрылся. Однако очевидцы запомнили номер автомобиля, на котором передвигался предполагаемый грабитель.

Дежурным нарядам полиции передали ориентировку. Автомобиль подозреваемого остановили на посту ДПС в Славянске-на-Кубани. Во время досмотра в салоне машины полицейские обнаружили похищенный товар.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до четырех лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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