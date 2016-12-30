В Тимашевском районе в перевернувшейся иномарке пострадала женщина

В Тимашевском районе 29 декабря в ДТП пострадал один человек.

Авария произошла около 15:00 в районе 40 километра трассы Краснодар — Ейск. По предварительным данным, 42-летня женщина ехала за рулем Chevrolet Aveo, не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и съехала с дороги, из-за чего автомобиль опрокинулся.

Женщину с травмами госпитализировали с места ДТП, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Источник