В Тимашевском районе вор забрался в трактор монастыря

Полицейские Тимашевского района раскрыли кражу техники из трактора, который принадлежит монастырю.

С сообщением о краже имущества в полицию обратились местные жители. По словам очевидцев, из салона трактора ночью пропал сельскохозяйственный навигатор стоимостью 120 тыс. рублей. В окрестностях церкви послушники видели подозрительный автомобиль, запомнили номера и сообщили их правоохранителям.

Участковый уполномоченный полиции обнаружил транспорт злоумышленника. В автомобиле находился 25-летний местный житель. При нем полицейский нашел дорогостоящий прибор, его вернули владельцам.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В его отношении отдел дознания ОМВД России по Тимашевскому району возбудил уголовное дело. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Источник