В Тихорецке нашлась мать гулявшего вдоль дороги четырехлетнего мальчика

Женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка.

«В полицию пришла 42-летняя местная жительница с заявлением о пропаже ее четырехлетнего сына. Когда женщина увидела находящегося в отделе полиции ребенка, выяснилось, что он и является ее сыном», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

После проведенной с женщиной профилактической беседы ее с ребенком отпустили домой.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Тихорецке 20 сентября на улице нашли потерявшегося четырехлетнего мальчика. Он шел один по обочине дороги на улице Гражданской. Его забрали в отдел полиции.

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