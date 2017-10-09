В Тихорецке обнаружили склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Сейчас опасный участок оцепили. Он находится под охраной казаков.

Снаряды времен войны хранились под землей рядом с железнодорожными путями. Склад оказался немецким. В нем минометные, противотанковые снаряды и огромное количество кассетных авиабомб. Наткнулись на находку при реконструкции железнодорожной станции рабочие, когда рыли траншею для водопровода.

По одной из версий, в годы войны в центре города находился склад фашистских захватчиков. По другой — с рельсов перевернулся немецкий вагон с боеприпасами.

На месте работают саперы. Скорее всего, из-под земли достали не все снаряды. Позже арсенал вывезут в безопасное место и уничтожат.

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