В Тихорецке отметила 100-летний юбилей ветеран войны Милиция Морозова

Женщину 29 октября поздравили представители властей и общественных организаций.

В гости к юбиляру пришли исполняющий обязанности главы города Евгений Голубь, представители районной администрации, полиции, депутатского корпуса, руководители совета ветеранов и ветеранской организации тихорецкого ОМВД, работники культуры.

Милицию Ивановну поблагодарили за мужество и отвагу, проявленные на фронте, пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни и любви близких.

Милиция Морозова в дни Великой Отечественной войны была рядовой в истребительном отряде народного ополчения, сегодня она — ветеран труда, обладатель ордена Отечественной войны II степени. Ушла на пенсию с «Комбината хлебопродуктов «Тихорецкий»», где проработала много лет, сообщает пресс-служба администрации Тихорецка.

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