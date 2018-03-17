В Тихорецке пассажир ранил ножом водителя такси

Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам.

В дежурную часть полиции по Тихорецкому району обратился местный житель и рассказал, что работает водителем в службе такси. Он выполнял заказ, пассажир напал на него. Злоумышленник нанес ему несколько ножевых ранений в область руки и груди, похитил сумку с документами и мобильным телефоном, после чего скрылся. Ущерб составил около 20 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в течение нескольких часов установили личность предполагаемого преступника. Им оказался ранее судимый 44-летний местный житель, его задержали по месту проживания. Дом осмотрели, похищенную сумку с документами нашли и изъяли, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отделе мужчина рассказал, что мобильный телефон он продал, а деньги потратил на личные нужды. Возбудили уголовное дело о разбое. Задержанного поместили под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ведется следствие.

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