В Тихорецке появится новый парк

На благоустройство общественной территории из городского бюджета выделили почти 13,5 млн рублей.
Парк «К 80-летию Краснодарского края» по улице Чапаева планируется устроить до конца 2018 года. Здесь уберут тротуар и лишние деревья, устроят прогулочные дорожки, бордюры, тротуары, цветники и газоны, построят площадки для отдыха и игр, установят скамейки, фонарные столбы, урны, спортоборудование для занятий воркаутом.
Благоустройство парка проведут в рамках краевого проекта «Формирование комфортной городской среды», пишет газета «Тихорецкие вести».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2018 году муниципалитетам Кубани выделили более 1,3 млрд рублей на благоустройство. Глава региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в крае планируют увеличить количество зеленых зон.
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