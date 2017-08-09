В Тихорецке при ремонте ж/д вокзала нашли письмо времен войны

Находку передадут в исторический фонд городского музея.

Письмо обнаружили при реставрационных работах вокзала 1886 года постройки. Удалось установить, что оно было написано во время Великой Отечественной войны.

«Это любовное послание некой Кати к своему парню Юре. Из письма видно, что пара служила в одной воинской части. Это подтверждают контекст и уцелевший номер полевой почты адресата. Каким-то образом письмо попало в вентиляционную трубу тихорецкого вокзала», — сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Тихорецке приступили к ремонту железнодорожной станции. Вокруг разрушенного здания возвели забор. Строители начали работать над гидроизоляцией, восстанавливают перекрытия и кровлю. В здании вокзала предложили сделать исторический уголок.

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