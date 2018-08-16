В Тихорецке приставы закрыли дом быта за нарушения противопожарной безопасности

Судебные приставы Тихорецкого районного отдела УФССП РФ по Краснодарскому краю опечатали двери дома быта «Экспресс» на пересечении улиц Октябрьской и Гоголя.

Приставам поступило около 30 исполнительных документов немедленного исполнения по иску Тихорецкого межрайонного прокурора о запрете эксплуатации шестиэтажного здания в связи с нарушениями требований пожарной безопасности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Собственникам помещений, в числе которых администрация Тихорецка и Тихорецкого района, вручили требования освободить занимаемые помещения. В здании дома быта находятся библиотека и архив.

Здание дома быта «Экспресс» опечатано до устранения нарушений.

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