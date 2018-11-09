В Тихорецке пройдет флешмоб «Я — мать, и я умею танцевать!»

Акция, посвященная предстоящему Дню матери, состоится 10 ноября на городской площади имени Жукова.

Такое мероприятие для матерей Тихорецкого района организуют впервые. На площади в 11:30 начнется детская развлекательная программа с интерактивными играми и подарками, а в 12:00 стартует флешмоб.

Участников акции сначала обучат несложным танцевальным движениям, а затем предложат станцевать. Принять участие во флешмобе может любой желающий, пишет газета «Тихорецкие вести».

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