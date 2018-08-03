В Тихорецке в ДТП погибла пассажирка иномарки

Авария произошла 2 августа в 11:30 на пересечении улиц Московской и Рабочей.
По предварительным данным, 32-летний водитель за рулем ВАЗ-2110 не пропустил на перекрестке автомобиль KIA Cerato под управлением 40-летнего жителя Новопокровского района. Отечественный автомобиль врезался в иномарку, которая от удара вылетела на обочину.
В результате аварии погибла 25-летняя пассажирка KIA, водитель иномарки с травмами госпитализирован в Тихорецкую ЦРБ.
Обстоятельства ДТП выясняются, пишет газета «Тихорецкие вести».
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