В Тихорецке впервые прошла акция «Бесстрашная рота»

Кубань 26 апреля отмечает годовщину аварии на Чернобыльской АЭС.

Только из Краснодарского края в районе аварийного энергоблока работали более 12 тыс. человек. Многие из них погибли и погибают до сих пор от огромных доз радиоактивного облучения. В Тихорецке вдовы, дети и внуки ликвидаторов прошли по городским улицам с портретами родственников, которые собой заслонили от невидимой угрозы жителей континента. Акция «Бесстрашная рота» прошла впервые в истории страны.

«Он шел на блок. Призвали на полгода, а отбыл там всего 56 дней из-за большой радиации», — рассказала вдова ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Валентина Морозова.

«И в Тихорецке, и в Краснодаре проходят мероприятия, которые являются не только траурными, но и просветительскими. Они рассказывают о подвиге и чествуют тех героев, которые уже не с нами», — пояснил заместитель начальника управления департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Дмитрий Коваленко.

Взрыв на Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года. Он стал самой крупной катастрофой в истории энергетики. На ликвидацию последствий в течение четырех лет отправлялись военные и гражданские специалисты со всего Советского Союза. Из Сочи на место ЧП были направлены 900 человек. На курорте тоже прошли памятные акции. Десятки людей собрались в Комсомольском сквере возле мемориала «Рыжий лист» и возложили цветы и венки.

«Это ощущение, когда кожей чувствуешь страшную радиацию, эта обстановка нехорошая. Мертвый город. Одни воробьи летают. Страшно», — сказал председатель Адлерского отделения общественной организации «Чернобыль» Валерий Масеев.

С минуты молчания начался митинг памяти в станице Ленинградской. Там собрались очевидцы, участники ликвидации последствий аварии и молодежь. Непосредственные свидетели трагедии рассказали о тех событиях. Авария затронула 19 советских регионов. Радиационное загрязнение дошло до стран Европы. До сих пор часть территории возле заброшенной станции находится в отчуждении.

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