В Тихорецке выберут лучшую молодую бабушку

Приуроченный ко Дню матери конкурс пройдет 23 ноября.

Организаторы хотят рассказать о жизни молодых бабушек, которые успешно развиваются в профессиональной сфере, воспитывают внуков и участвуют в общественной жизни.

Участницами станут 13 молодых бабушек в возрасте от 45 до 55 лет, номинированные на конкурс сельскими поселениями Тихорецкого района. Каждой участнице предстоит выполнить четыре творческих и практических задания.

На первом этапе в сопровождении детей и внуков участницы расскажут о себе и своей семье. На конкурсе «Бабушкины вкусняшки» нужно будет провести дегустацию приготовленного своими руками оригинального блюда, связанного с семейной историей.

В ходе третьего задания бабушкам предстоит по фрагментам мультфильма угадать название картины, четвертого — продемонстрировать вечерний наряд на сцене. Участницы будут бороться не только за призовые места, но и за «Приз зрительских симпатий», сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

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