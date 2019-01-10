Преступление произошло в начале декабря 2018 года. В январе заместителю главы Фастовецкого сельского поселения предъявили обвинение в получении взятки.

По версии следствия, 58-летний житель Краснодара обратился к 33-летнему чиновнику с вопросом о разрешении на елочный базар на территории станицы. Тот сказал, что курирует этот вид деятельности и за право торговать елками мужчина должен передать ему 15 тыс. рублей.

Краснодарец согласился, так как подумал, что это законно, и он получит документы. Мужчина передал 5 тыс. рублей, а остальное пообещал отдать, когда продаст товар. После этого 25 декабря 2018 года замглавы увидел, что мужчина продает елки на одной из улиц. Он потребовал отдать всю сумму. Пострадавший обратился в правоохранительные органы. На следующий день при передаче оставшихся 10 тыс. рублей злоумышленника задержали сотрудники полиции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о получении взятки с использованием служебного положения. Мужчине предъявили обвинение и поместили под домашний арест. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

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