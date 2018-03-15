В Тихорецком районе «газель» протаранила две легковушки, есть пострадавшие

Авария произошла 14 марта около 6:00 в районе 44-го километра автодороги Кавказ. Два человека получили травмы.

По предварительным данным, 26-летний парень за рулем автомобиля ГАЗ-2752 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями ВАЗ-21102 и LADA Vesta, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате происшествия водителя «газели» и 53-летнего водителя LADA Vesta с травмами госпитализировали.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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