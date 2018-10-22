В Тихорецком районе из-за неисправной проводки сгорел BMW

Возгорание автомобиля произошло 21 октября в 7:00 в поселке Парковом.

О том, что недалеко от свалки стоит сгоревшая машина, сообщил в полицию местный житель.

Как выяснили полицейские, 42-летний водитель приехал в этот район на автомобиле BMW, выключил двигатель, вышел из машины и закрыл дверь. В этот момент иномарка загорелась из-за замыкания проводки.

О происшествии мужчина не стал сообщать в правоохранительные органы или МЧС. Он вызвал такси и уехал, бросив иномарку догорать, пишет газета «Тихорецкие вести».

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