В Тихорецком районе легковушка врезалась в автобус, погибли три человека

ДТП произошло 8 августа около 00:50 на 270-м километре автодороги Журовская — Тихорецк.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora выехал на встречную полосу движения, где лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом Higer, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

От полученных травм на месте погибли три пассажира легкового автомобиля, водитель и пассажирка автобуса госпитализированы.

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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, проводится проверка.

В больнице Тихорецкого района рассказали, что в медицинское учреждение поступили два человека, один из них находится в реанимации, сообщает ТАСС.

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