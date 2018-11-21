В Тихорецком районе многодетная семья осталась без дома из-за пожара

Возгорание в частном доме в станице Фастовецкой на улице Фастовца произошло 20 ноября.

«Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 12:24. В 12:36 на место происшествия прибыли пожарные. Локализовать огонь на площади 40 кв. м удалось в 12:41, а полная ликвидация горения произошла в 12:55», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте возгорания работали восемь человек и две единицы техники. Сейчас выясняются причины пожара.

Погибших и пострадавших нет. Все члены многодетной семьи, которая жила в сгоревшем доме, успели выйти на улицу.

«Для многодетной семьи Генергард выделили пустующий дом по улице Фастовца. Пострадавшие уже к вечеру переехали в него. Обеспечили их дровами, так как там печное отопление», — рассказал заместитель главы Фастовецкого сельского поселения Николай Груцынов.

Семье передали продукты и необходимые вещи. Администрация станицы планирует выделить пострадавшим деньги, пишет газета «Тихорецкие вести».

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