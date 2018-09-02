В Тихорецком районе мужчина с ножом похитил у знакомого пылесос

С сообщением о грабеже в дежурную часть Отдела МВД Росси по Тихорецкому району обратился местный житель.

Мужчина пояснил, что к нему в квартиру ворвался знакомый и, угрожая ножом, открыто похитил пылесос.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого 33-летнего мужчину по месту его проживания. При осмотре дома правоохранители обнаружили похищенное имущество, изъяли его и вернули законному владельцу.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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