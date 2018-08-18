В Тихорецком районе мужчина украл у знакомого двух поросят

Сумма ущерба составила 7 тыс. рублей.

К участковому обратился житель станицы Фастовецкой, который сообщил, что из хозяйственной постройки, расположенной на территории его дома, пропали два породистых поросенка.

Накануне потерпевший пригласил своего знакомого для оказания помощи по уборке, а сам отлучился по делам. Вернувшись, мужчина не обнаружил животных на месте.

По подозрению в совершении кражи сотрудники полиции задержали 42-летнего местного жителя. Мужчина пояснил, что продал похищенных поросят, а вырученные деньги потратил.

В отношении задержанного возбудили уголовное по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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